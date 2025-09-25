Masters Historic F1 naar TABAC Classic GP Assen 2026

ASSEN -’s Werelds meest aansprekende historische racekampioenschap, de Masters Historic Racing, vormt volgend jaar het hoofdonderdeel van de TABAC Classic GP Assen. Met maar liefst drie aansprekende klassen komt het kampioenschap van 28 t/m 30 augustus 2026 naar het TT Circuit Assen. Het hoogtepunt is de Masters Racing Legends klasse met historische Formule 1-wagens uit de periode 1966–1985! Verwacht iconische wagens aan de start van de races van beroemde raceconstructeurs zoals McLaren, Williams, Brabham, Tyrell en Lotus.
Naast races met legendarische F1-wagens brengt de Masters Historic Racing meer actie naar Assen: ook de Masters Endurance Legends klasse is van de partij tijdens de TABAC Classic GP. In deze klasse rijdt men met moderne klassiekers die deelnamen aan Le Mans en andere endurancewedstrijden uit de periode 1995 t/m 2016. Maar het houdt nog niet op met de langeafstandsracerij: ook de Masters Group C klasse, met spectaculaire Group C- en IMSA-bolides uit de periode 1982–1993, komt in 2026 naar het TT Circuit.
De toevoeging van de prestigieuze Masters Historic Racing-klassen aan de TABAC Classic GP Assen zorgt in 2026 gegarandeerd voor spektakel. Tijdens het weekend van 28 t/m 30 augustus 2026 word je drie dagen lang ondergedompeld met historische auto- en motorsport in de legendarische Cathedral of Speed. Van prachtige Formule 1-bolides tot touringcars, historische motoren en nog veel meer. Tijdens hét historische raceweekend van het jaar gaan we terug in de tijd op Assen en genieten we van de mooiste klassiekers in de paddock en op het circuit!
Bron/foto’s: TABAC Classic GP Assen
Catharina Glazenburg