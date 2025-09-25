NVO Transport, PolyVation en Zwartwoud finalisten voor de Groninger Ondernemingsprijs

GRONINGEN – NVO Transport, PolyVation en Zwartwoud maken tijdens de finale in november kans op de Groninger Ondernemingsprijs 2025. Die finale is in Martiniplaza, Groningen.

Eerder dit jaar al kregen tien ondernemers en bedrijven te horen dat ze op een shortlist met genomineerden stonden. Donderdag 25 september is er een belangrijke, nieuwe stap gezet: alle genomineerden kregen exact 3 minuten spreektijd om aan de jury te vertellen waarom ze zelf denken inspirerend, baanbrekend, succesvol of anderszins bijzonder te zijn.

De drie verheugde – en voor sommige aanwezigen best verrassende – finalisten kunnen zich nu opmaken voor de feestelijke slotavond op 27 november in Martiniplaza, Groningen.

Gastheer voor deze ‘halve finale’ was ook dit keer weer het Noorderpoort College, de opleidingen Technologie & ICT in Groningen. De voorzitter van het College van Bestuur van Noorderpoort Regina Bouius gaf aan blij te zijn met het thema van de GOP dit jaar: “Vakmanschap. Ik zie het MBO toch als de motor van deze regio. We kijken heel goed naar wat werkgevers nodig hebben en welke leervraag jongeren hebben.”

Jurylid Agnes Mulder maakte de drie finalisten bekend, met de kanttekening: “In feite zijn alle tien de genomineerden winnaars. Stuk voor stuk trots op ons eigen Groningen. Ik hoorde in verschillende presentaties de bewuste keuze om niet naar de Randstand te verhuizen, maar hier te blijven. Iemand zei zelfs: hier vind je de mensen met hart voor de zaak! Harde werkers, met de instelling ‘Dou mar gewoan’. Verder ben ik blij met zoveel aandacht voor ouderwets en innovatief vakmanschap.”

Een paar opmerkelijke citaten uit de presentaties van de drie enthousiaste finalisten; uitspraken die bleven hangen:

Alex Janssen van NVO Transport begon met het voorlezen van een mail van een tevreden klant, heel veelzeggend: “Mijn dank voor het goede gesprek. No nonsense, gewoon doen wat je zegt.” NVO is Scandinavië specialist. De algemeen directeur verzekerde zich van de gunfactor van de zaal dankzij de uitspraak “Met een Groningse chauffeur van deur tot deur. Wij zien zelden beren op de weg”, waarbij er een eland op een weg in Zweden in beeld verscheen.

PolyVation maakt innovatieve materialen die innovatieve geneeskunde mogelijk maken. Pure, toegepaste scheikunde als vakmanschap. Oprichter en directeur Theo Flipsen maakte het spannend door een nog strikt geheime nieuwe vinding uit het lab te tonen (“Geen foto’s graag!”): een kunststof bloedvat dat in het menselijk lichaam een levend bloedvat kan gaan vormen. Een uitkomst voor hartpatiënten en nierpatiënten in de nabije toekomst. Heerlijk citaat: “Wij gunnen iedere patiënt in de wereld een stukje Groningen.”

Een originele en toepasselijke zet van de interieurinrichters van Zwartwoud: zij maakten zich het podium voor de pitch meteen eigen door het snel te verbouwen met een zelf meegebracht meubel. Ineens stond er een kek gerecycled kastje, gemaakt van een oud telefoonmeubel van de Gasunie, opgefrist met de daar gebruikte bureaubladen. Een specialiteit van Zwartwoud: slim hergebruiken van materialen levert ruim 70% besparing op de uitstoot van CO2 op. “Dankzij het oude-en-toch-weer-nieuwe kastje is meteen de historie van het bedrijf mooi gevangen.”

Lange voorgeschiedenis

Belangrijk: de jury benadrukte dat er met veel interesse is geluisterd naar de pitches, maar dat een aansprekende of overtuigende pitch niet per se de doorslag hoefde te geven. De jury volgt de 10 genomineerden namelijk al maanden op de voet en was in de gelegenheid om zich uitgebreid te laten informeren, op allerlei manieren.

Onder andere door het (laten) beoordelen van de interviews met de genomineerden en het lezen van het rapport van DeHaan advocaten en notarissen, BDO accountants & adviseurs en Rabobank Groningen. Daarbij keek de jury steeds kritisch naar verschillende aspecten van het ondernemen: bijvoorbeeld winstcijfers, groei, economisch belang voor de regio, elke andere soort impact, voorbeeldfunctie, bron van inspiratie voor anderen, kijk op innovatie en duurzaamheid, aandacht voor jong talent, personeelsbeleid in het algemeen.

Bron: Yanick Vervuurt, Organisatiebureau ZieOmmeZijde

Catharina Glazenburg