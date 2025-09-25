Oud-staatssecretaris Vijlbrief houdt politiek café in Groningen

GRONINGEN – Tweede Kamerlid Hans Vijlbrief van D66 houdt maandag 29 september een politiek café om met burgers te praten over hun zorgen over de woningmarkt en de ambitieuze woonplannen van zijn partij.
Vijlbrief was als staatssecretaris mijnbouw in het kabinet Rutte IV onder andere verantwoordelijk voor het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld en schreef de afgelopen twee jaar samen met partijleider Rob Jetten het woonplan van D66, waarmee de partij de woningcrisis wil oplossen. Tot de plannen behoren onder andere het bouwen van tien nieuwe steden en het invoeren van een woonnoodwet.
Vanaf 17.30 staat Vijlbrief in Grand Café Time Out aan de Poelestraat in Groningen inwoners te woord over de ambities van zijn partij en luistert hij naar de zorgen en wensen van Groningers over de woningmarkt en hun eigen woonsituatie.
Toegang is gratis en open voor iedereen.
Bron: De Provinciale Statenfractie van D66
Catharina Glazenburg