Tegenlicht meet up Stadskanaal ‘De Democratie Tegen het Licht’

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 25 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MEER BEWOLKING | IETS TE FRIS

Het is ook vandaag een vrij zonnige dag, maar gaandeweg komt er vanuit het zuiden wat meer bewolking opzetten. Vanochtend is het redelijk fris door de noordoostenwind, maar vanmiddag komen we toch nog uit op maxima rond 16 graden.

Vanavond en vannacht is het deels bewolkt en deels nog helder. De wind neemt wat af en het daalt naar 8 tot 10 graden. Overdag wordt het morgen een graad of 15. Een paar wolkenvelden wisselen af met zonnige perioden, de wind is morgen zwak tot matig uit het oosten (windkracht 2 tot 3).

In het weekend is het nog wat rustiger want dan is er soms weinig wind. Het weerbeeld verandert ten opzichte van vandaag en morgen niet veel met zonnige perioden en af en toe wat meer bewolking. Maximum zaterdag rond 16, zondag rond 18 graden. Na het weekend is er ook niet veel verandering. Het blijft de eerste dagen zo goed als droog en in het algemeen rustig weer.