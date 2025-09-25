Tegenlicht meet up Stadskanaal ‘De Democratie Tegen het Licht’

STADSKANAAL – In aanloop naar de aanstaande verkiezingen organiseert de Werkgroep Tegenlicht meet up Stadskanaal een avond waarin wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken van de democratie. Aan de hand van fragmenten uit een eerdere, maar nog steeds actuele Tegenlicht aflevering, ‘de Weerbare Democratie’.
De meet up wordt gehouden op woensdagavond 15 oktober a.s. van 19.00 tot 21.30 uur in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Aanmelding voor de meet up is deze keer via Eventbrite met de link: https://is.gd/6Hml5v.
In de meet-up krijgen bezoekers de gelegenheid om open en vrij met elkaar in gesprek/debat te gaan over het thema. En met een panel bestaande uit: * Klaas Sloots, Burgemeester van de gemeente Stadskanaal * Heinrich Winter, Hoogleraar Bestuurskunde RUG * Birte Schohaus, Onderzoeksjournalist en Adjunct-hoofdredacteur Follow the Money.
Waarom deze meet up?
De kloof in de samenleving lijkt steeds groter te worden. Globalisering, migratie, groeiende ongelijkheid, minder bestaanszekerheid en de eerdere coronacrisis lijken westerse maatschappijen in tweeën te splitsen. Grote groepen voelen zich niet vertegenwoordigd. Dankzij sociale media kunnen zij elkaar steeds makkelijker vinden. Tegelijkertijd weten radicaal-rechtse influencers en politici hen steeds makkelijker te bereiken en te bespelen.
In de meet up gebruiken ze enkele fragmenten uit de aflevering waarmee ze het gesprek met de bezoekers en panel aangaan. Het is niet per se noodzakelijk, maar wel raadzaam om de uitzending nog eens terug te kijken via de link: De weerbare democratie | VPRO Tegenlicht.
De meet up Stadskanaal staat weer onder leiding van Martien Haasjes, De Gespreksdienaar.
Om gesprek/debat nog meer inhoud te geven heeft de werkgroep een korte vragenlijst opgesteld die iedereen kan invullen via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2yIq-YcqKrjcbI6uNaJ3en2BMvHv6jxmokRIvMqusSUVxJw/viewform
De resultaten van de enquête worden tijdens de avond gepresenteerd.
Over de aflevering ‘De weerbare Democratie’
Regisseur Mea Dols de Jong maakte deze aflevering in 2021 met de verkiezingen toen voor de deur. Voor de aflevering onderzocht ze de oorzaken van de toenemende kloof en de gevolgen voor de democratie. Daarover spreken onder andere Frank Bovens en David van Reybroeck hun mening uit. Maar in de aflevering wordt ook gezocht naar ideeën die onze democratie weerbaarder kunnen maken, bijvoorbeeld Burgerplatforms of Burgerraden. De aflevering is nog steeds een relevante documentaire.
Tekst en foto’s ingezonden door: Coen Ronde
Catharina Glazenburg