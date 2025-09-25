Toename woningvoorraad in Groningen stijgt met 55 procent

GRONINGEN – In Groningen neemt de woningvoorraad dit jaar aanzienlijk toe ten opzichte van vorig jaar. De provincie kent bovendien de grootste toename van toegevoegde nieuwbouwwoningen per inwoner. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste zeven maanden van de afgelopen vijf jaar.
Tijdens de eerste zeven maanden van 2025 zijn er in de provincie Groningen 1.153 woningen toegevoegd. De toename van de woningvoorraad ligt hiermee 55 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het nog om 746 woningen.
Hiermee ligt de toename van de woningvoorraad per inwoner nog wel 6 procent onder het landelijk gemiddelde. Zo zijn er in Groningen 191 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad toegevoegd. Het landelijk gemiddelde bedraagt 202 toegevoegde woningen per 100.000 inwoners.
Vergeleken met de piek van de afgelopen vijf jaar (2.083 woningen in 2022) ligt het aantal toegevoegde woningen nog wel 45% lager.
Meeste nieuwbouw van alle provincies
De toename van de woningvoorraad in Groningen is vooral te danken aan nieuwbouw. Opvallend hierin is dat Groningen per 100.000 inwoners de meeste nieuwbouwwoningen heeft toegevoegd van alle provincies. In de eerste zeven maanden van 2025 zijn er 1.678 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Afgezet tegen het aantal inwoners gaat het om 278 woningen per 100.000 inwoners. Dat ligt 37 procent boven het landelijk gemiddelde van 203 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners.
Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar zijn er 41 procent meer nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd in Groningen. Toen ging het nog om 1.189 nieuwbouwwoningen.
Grote verschillen tussen provincies
In Drenthe blijkt de toename per inwoner met 85 woningen per 100.000 inwoners het kleinst, gevolgd door Friesland met 121 woningen per 100.000 inwoners. Daarmee ligt de toename van de woningvoorraad in deze provincies ver onder het landelijk gemiddelde van 202 woningen per 100.000 inwoners.
In de provincies Zeeland (290 woningen per 100.000 inwoners) en Noord-Holland (278 woningen per 100.000 inwoners) ligt de toename per inwoner juist fors boven het landelijk gemiddelde.
Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie, op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-woningvoorraad-2025/
Bron/afbeeldingen : Bart Cobijn, parelbeheer.nl
Catharina Glazenburg