Vanavond Muziek uit het leven van…

Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…
Vanavond in het programma Muziek uit het leven van….. een herhaling van Jan Nieboer uit 2e Exloërmond. Hij is o.a. voorzitter van de Snikkeweek Musselkanaal en voorzitter stichting dorpshuis 2e Exloërmond. Hij heeft muziek van o.a. Glen Campbell, The Classics, Middel of the Road, Roy Orbison en nog veel meer.
Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma Muziek uit het leven van……..
Presentatie Willy Tiekstra en Julian Buist doet de techniek.
Wilt u ook een keer mee doen aan het programma, stuur dan een mail naar:
muziekuithetlevenvan@radiowesterwolde.nl
