Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Muntendam

MUNTENDAM – Woensdag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Muntendam, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Op woensdag 24 september was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt in de Heemtuin in Muntendam. Daar stond om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars, die zich weer vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden 6, 8 en 10 kilometer. Het was schitterend wandelweer, en de eerste groep vertrok om 9.15 uur. In het begin werd de Heemtuin op verschillende manier doorkruist en kon er van de verschillende landschapsvormen worden genoten. Tijdens de wandeling dook de vraag op, wat is eigenlijk een Heemtuin. Waar staat dit voor. Een zoektocht door o.a. Wikipedia leverde het volgende op: Het woord Heem in deze context betekent huis, thuis. Dit Huis vindt men in deze context ook terug in het Engels ( Home) en in het Duits (Heim). Bij dit laatst kun je ook denken aan Heimwee, een sterk verlangen naar daar waar je je thuis voelt. Het begrip Heemtuin werd geïntroduceerd door Jac. P Thijsse. Hij kreeg in 1925 voor zijn 60e verjaardag een stukje land dat hij inrichtte, als educatief plantsoen, met diverse planten gemeenschappen. Hierin waren opgenomen, diverse landinrichtingen met een stuk waterwerk dat niet bemalen wordt, een begrazingsgebied, heidelandschap, een kruidentuin, wilde plantensoorten en/of een arboretum. Omdat dit een gebied was waar hij zich bijzonder bij thuis voelde noemde hij dit een heemtuin. Vanaf 1960 waren dergelijke plantsoenen/tuinen erg populair en werden vaak ook aangelegd bij scholen en dergelijke.

Sinds 1982 heeft Muntendam deze Heemtuin. En vanaf 2006 is Staats Bos Beheer bezig een aansluiting te maken met het natuurgebied Tussen de Venen. Hierdoor ontstaat er een gebied van ongeveer 50 hectare waarin het fantastisch recreëren is.

Na de heemtuin op diverse manieren te hebben doorkruist ging de wandeling verder door genoemd gebied Tussen de Venen, om zo in de bebouwde kom van Muntendam aan te komen. Muntendam is de woonplaats van de Kouvreters. Deze bijnaam kregen ze in de Franse tijd. Deze Fransen waren oppermachtig en bemachtigden alles wat los en vast zat. Zo ook de koeien die dan werden meegenomen richting Zuidbroek. Maar de Muntendammers waren duidelijk van mening dat het dier veel liever in Muntendam bleef en raakten hierover met de Fransen in een hevige discussie. En daar de Muntendammers geen woord Frans spraken en de Fransen geen woord Grunnegs, liepen deze conflicten vaak hoog op. En meestal trokken de Muntendammers aan het langste eind en bleef de kou in Muntendam om geconsumeerd te worden. Vandaar dat de Muntendammers zelfs nu nog wel als kouvreters worden betiteld.

Na de bebouwde kom weer te hebben verlaten ging de wandeling andermaal door het gebied Tussen de Venen weer richting de Heemtuin. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

