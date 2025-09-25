Wandeling langs het Oudemolensche Diep

OUDEMOLEN – Zondag 12 oktober houdt Nationaal Park Drentsche Aa een excursie langs het Oudemolensche Diep.
Tijdens de wandeling vertellen Nationaal Park gidsen over het ontstaan van het beekdal, kwel en de bijzondere vissen die er leven. Bij de Tweediepskolk, waar verschillende diepjes samenkomen, hoor je meer over het stelsel van beekjes dat de Drentsche Aa vormt. Ook wordt stilgestaan bij een pingoruïne en de plekken waar het Oudemolensche Diep zich met kracht een weg door de rug van Tynaarlo baant.
Praktische informatie:
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan.
Tijd: 10:00 – 12:30 uur
Startlocatie: NP Parkeerplaats Molensteeg, Oudemolen
Bron: NP Drentsche Aa
Catharina Glazenburg