GZVW organiseert zwemvierdaagse

WINSCHOTEN – Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 oktober 2025 wordt in zwembad “De Watertoren” in Winschoten door GZVW de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd.
Net als andere jaren wordt in de herfstvakantie de Nationale Zwem4daagse gehouden. Dit jaar kan iedereen dagelijks 250, 500 of 1000 meter zwemmen. Dit zijn 10, 20 of 40 baantjes. Wie dit vier dagen achter elkaar heeft gezwommen krijgt voor deze knappe prestatie op vrijdag een mooie medaille.
Iedereen die een zwemdiploma heeft wordt van harte uitgenodigd mee te doen!
Tijdens de vierdaagse zal zowel de jongste als de oudste deelnemer in het zonnetje worden gezet.
Aanmelden voor de Nationale Zwemvierdaagse kan op dinsdag 21 oktober tussen
16.45-19.00 uur in de wachtkamer van het zwembad.
In samenwerking met de gemeente hebben ze verruimde tijden: van 17.00 tot en met 20.00 uur!
Vrijdag 21oktober 19.30 tot 20.30 uur is er ook nog discozwemmen!
Bron: GZVW
Catharina Glazenburg