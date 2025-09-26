Badminton verenging Pegasus presenteert zich op de Boeskoolmarkt

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 26 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER WOLKENVELDEN | MINDER WIND

Wolkenvelden wisselen ook vandaag af met zonnige perioden, maar de bewolking krijgt gaandeweg de dag de overhand en vanmiddag en vanavond zou zelfs een drup regen kunnen vallen. Het is niet erg koud maar zeker ook niet warm want de maximumtemperatuur is maar 15 of 16 graden. Er is wél minder wind dan gisteren: er staat windkracht 2 tot 3 uit het oosten.

Ook vannacht is er vrij veel bewolking en ook dan is er kans op een kleine bui, maar morgen zal de zon weer wat vaker gaan doorbreken. Er staat morgen een zwakke zuidoostenwind en de temperatuur komt tot 17 of 18 graden.

Zondag is er weinig wind en ‘s ochtends is er dan ook kans op mist, maar verder is het vrij zonnig met een maximum van 18 of 19 graden. Minimumtemperatuur zondagnacht rond 7 graden. Maandag en dinsdag blijft het rustig met af en toe zon en mogelijk wat motregen. En waarschijnlijk valt er ook daarna weinig of geen regen, middagtemperatuur op langere termijn rond 15 graden.