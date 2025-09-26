Badminton verenging Pegasus presenteert zich op de Boeskoolmarkt

TER APEL – Badminton verenging Pegasus staat 27 september op de Boeskoolmarkt in Ter Apel. Daar hebben ze voor geïnteresseerden in badminton een mooie aanbieding. De rest van 2025 gratis spelen bij BC Pegasus.
Bij BC Pegasus kun je op dinsdag- en donderdagavond badmintonnen. Om de week op de donderdag is er een trainer aanwezig om badminton technieken aan te leren voor nieuwe spelers, maar ook voor gevorderde spelers.
Heeft u interesse in badminton komt gerust langs op de Boeskoolmarkt of tijdens een van de speelavonden. De actuele speelavonden kunt u vinden op deze website: https://bc-pegasusterapel.nl/
Bron: Bert-jan Bouwman
Catharina Glazenburg