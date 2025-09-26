Camino’s Westerwolde; inspanning die ontspanning geven

BOURTANGE – Vanmiddag vond in de Garnizoenskerk in Bourtange de startbijeenkomst van de Camino’s Westerwolde plaats. Het gaat om twee meerdaagse wandel- en pelgrimsroutes: de Klooster-Camino en de Vesting-Camino, ontwikkeld door de Stichting Pelgrimeren in Groningen en Stichting Het Stille Goud. Beide routes zijn los te lopen, maar ook te combineren tot een 9-daagse tocht.
De bijeenkomst werd geopend door Gert Leene, directeur-bestuurder van Stichting Het Stille Goud. Vervolgens gaf Peter Dijkstra, voorzitter van Stichting Pelgrimeren in Groningen, een presentatie over de nieuwe routes. Aansluitend verrichtte wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde de officiële opening van de Camino’s. Ze benadrukte dat de pelgrimstochten Westerwolde echt op de kaart zetten en laten zien dat deze regio veel meer is dan een mooi landschap. De Klooster-camino neemt je in vier dagen mee langs hoogtepunten, zoals het kloostermuseum, vesting Bourtange, het beekdal van de Ruiten Aa, Sellingen en de historische kerken. De vijfdaagse route voert o.a. langs de oude veldschansen, de Burcht in Wedde en Oudeschans.
Na afloop konden belangstellenden en organisaties de speciaal ontwikkelde folders meenemen. Deze zijn tweetalig (Nederlands en Duits) en ook verkrijgbaar bij de toeristische informatiepunten in Westerwolde. De achterkant van de folder is tevens als poster te gebruiken.
Meer informatie
De routes zijn uitgebreid te bekijken via onderstaande links:
- Klooster-Camino Westerwolde Zuid (4-daagse): klik hier
- Vesting-Camino Westerwolde Noord (5-daagse): klik hier
Samen vormen de routes een bijzondere wandel- en pelgrimsbeleving door het landschap, de historie en de stilte van Westerwolde. Kijk ook op www.spig.nl
Catharina Glazenburg
Foto’s: Jan Glazenburg