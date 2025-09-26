Commissaris van de Koning René Paas fietst rondje door Pekela

PEKELA – Commissaris van de Koning René Paas bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeente Pekela.
Het bezoek startte in het gemeentehuis in Oude Pekela. Daar sprak hij met het college van B&W over verschillende thema’s, waaronder vrijwilligerswerk en duurzaamheid.
Vervolgens bezocht de commissaris het Kapiteinshuis, waar hij met vrijwilligers in gesprek ging over hun inzet voor het museum. Daarna stapten hij en de burgemeester op de fiets naar dorpshuis De Kiepe. In het jongerencentrum ontmoetten zij de vrijwilligers en bezoekers van De Kiepe en De Badde. Ze spraken onder meer over het belang van vrijwilligerswerk voor de jongeren en de uitdagingen die daarbij komen kijken.
Het bezoek eindigde in sporthal De Spil, waar de commissaris een presentatie kreeg over het dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nij Pekel. Ook sprak hij met Dorpsbelangen Pekela over hun inzet voor de leefbaarheid in de gemeente. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijke lunch met de raadsleden en de collegeleden.
Het werkbezoek bood een mooie gelegenheid om de betrokkenheid en inzet van de Pekelders te laten zien en om samen in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg