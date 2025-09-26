Gemeente Stadskanaal hijst de Global Goals-vlag

STADSKANAAL – Donderdag hees de gemeente Stadskanaal bij het gemeentehuis de Global Goals-vlag. Daarmee sluit gemeente Stadskanaal zich aan bij honderden gemeenten, bedrijven, scholen en organisaties in binnen- en buitenland die ook meedoen aan dit initiatief. Samen laten zij zien dat zij zich inzetten voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame wereld.
Tien jaar Global Goals
De datum is niet zomaar gekozen. Op 25 september 2025 is het precies tien jaar geleden dat de Verenigde Naties de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de zogenaamde Global Goals of afgekort SDG’s) vaststelden. Deze doelen vormen wereldwijd een kompas richting 2030, met aandacht voor thema’s als klimaat, kansengelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk.
Samen werken aan een betere toekomst
Burgemeester Klaas Sloots benadrukt het belang van deze actie:
“Met het hijsen van de Global Goals-vlag laat Stadskanaal zien dat ook wij ons onderdeel voelen van deze wereldwijde beweging. We dragen bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin we bewust omgaan met onze leefomgeving, voor nu en voor toekomstige generaties.”
Breed gedragen initiatief
De vlaggenactie is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), SDG Nederland, Global Compact Netwerk Nederland en de Rijksoverheid. Gemeente Stadskanaal is sinds april 2023 aangesloten bij de alliantie Gemeenten4GlobalGoals, een initiatief vanuit VNG. Door samen de vlag uit te hangen, onderstreept gemeente Stadskanaal samen met andere gemeenten en organisaties dat de Global Goals ook in Nederland leven en richting geven aan lokaal beleid en acties.
