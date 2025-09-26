Gemeente Stadskanaal plaatst cameratoezicht

STADSKANAAL – Naar aanleiding van de (auto) branden de afgelopen periode heeft de politie in Stadskanaal camera’s geplaatst.
Vanaf de nacht van 2 augustus hebben in Stadskanaal tijdens vijf nachten verschillende brandstichtingsincidenten plaatsgevonden. Dit was in het gebied omgeven door Julianastraat – J.F.H. Meijerstraat – Amerikalaan – Atlantislaan – Aziëlaan – Boerendip – Esperantolaan – Hoofdstraat (ten westen van de Drouwenerstraat) – Drouwenerstraat en Burgemeester van Sevenhovenstraat. Deze brandstichtingen hebben geleid tot de vernieling van meerdere garageboxen, voertuigen en andersoortige goederen en hebben daarmee de openbare orde aangetast.
Naar aanleiding van deze incidenten is er voor een effectieve ondersteuning van het politietoezicht en het adequaat kunnen optreden bij verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde tot 20 januari 2026 cameratoezicht geplaatst.
De camerabeelden worden voor een periode van 28 dagen bewaard.
Bron: Gemeente Stadskanaal
Foto’s ingezonden
Catharina Glazenburg