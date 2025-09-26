Het Dollard College en Ubbo Emmius kijken ’s door een andere bril

REGIO – Deze week is de landelijke campagne ‘Week tegen Pesten’. Op de scholen van Ubbo Emmius en Dollard College is extra aandacht besteed aan dit thema, maar sociale veiligheid is niet iets voor één week. Het is iets waar de scholen elke dag aan werken.
Elk jaar staat er een ander thema centraal tijdens de Week tegen Pesten. Dit jaar is dat het thema ‘schoolverbondenheid’, met de slogan ‘Kijk ‘s door een andere bril en zie: je klas is een team’. Wanneer leerlingen zich sterk verbonden voelen met hun school, hun klas en hun docenten, heeft dat een positief effect op hun prestaties en welzijn. Uit onderzoek blijkt dat op scholen met een sterke verbondenheid – onderling en met de school – minder pesten voorkomt!
Samenwerking gemeente en scholen
Dankzij de samenwerking tussen Welstad en de gemeente Stadskanaal hebben alle groepen 8, eerste klassers en tweede klassers van de gemeente Stadskanaal de theatervoorstelling geh@ckt bezocht. Deze voorstelling heeft hen niet alleen bewust gemaakt van de gevolgen van pesten en online veiligheid, maar ook van het belang van verbondenheid en respect voor elkaar.
Kletskaarten
Ook is er in diverse mentorklassen aandacht besteed aan de Week tegen Pesten. Aan de hand van zogenoemde ‘kletskaarten’ gingen leerlingen met elkaar en met de mentor in gesprek over pesten. Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van de lesmaterialen die Stichting School & Veiligheid, de organisatie achter de Week tegen Pesten, aanreikt.
Gouden weken
De ‘gouden weken’ aan het begin van het schooljaar vormen een cruciaal moment om te investeren in een veilige en positieve sfeer in de klas. In deze periode wordt de basis gelegd voor een schooljaar waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Het is van belang dat de schoolgemeenschap het hele jaar door blijft bouwen op deze sterke start, zodat verbondenheid en respect een blijvende plek krijgen. Niet alleen tijdens de Week Tegen Pesten, maar elke dag opnieuw.
Bron: Trivium
Catharina Glazenburg