Meppen

Woensdag werd omstreeks 13.55 uur op het westelijke voet- en fietspad langs het Dortmund-Emskanaal ter hoogte van de Lingener Straße in Meppen een vrouw lastiggevallen. De tiener benaderde de vrouw eerst, tilde vervolgens zijn jas op en ontblootte zichzelf. Vervolgens verrichtte hij seksuele handelingen met zichzelf en vertrok daarna in onbekende richting op een zwarte mountainbike. Het signalement van de dader luidt als volgt: Hij is ongeveer 14 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft zwart haar en droeg een zwarte jas en een donkerblauwe spijkerbroek. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt iedereen die getuige is geweest van het incident of informatie kan verstrekken over de tiener, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Tussen zondag 14 september 05.00 uur en dinsdag 23 september 05.00 uur hebben tot nu toe onbekende daders geprobeerd bij een eengezinswoning aan de Otto-Pankok-Straße in Meppen in te breken. Ze vernielden een zijdeur, maar kwamen niet binnen. De daders staakten hun poging en sloegen op de vlucht. Aan de woning ontstond schade van circa € 100,-. De politie verzoekt getuigen die in deze periode verdachte personen of voertuigen hebben gezien, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Gisteren heeft de politie Emsland/Grafschaft Bentheim, samen met het district Grafschaft Bentheim, een ​​gerichte controle uit op landbouwmachines gehouden. Het doel van de maatregel was om verkeersongevallen te voorkomen en de naleving van verkeersregels, het in het bezit hebben van een rijbewijs en de technische veiligheid van de voertuigen te controleren. In totaal werden 36 voertuigen gecontroleerd. Bij 21 voertuigen troffen agenten gebreken of overtredingen aan. Het ging onder meer om overbelading, technische defecten, onvoldoende ladingzekering en overtredingen van de wet op de verzekering. In 11 gevallen werd een rijverbod opgelegd. Daarnaast werden 11 waarschuwingen uitgedeeld. De politie kondigde aan dat zij gerichte controles van landbouwvoertuigen zal blijven uitvoeren om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

Aschendorf

Gisteravond werden brandweer en politie gealarmeerd voor een brand aan de Glatzer Straße in Aschendorf. Rond 23.30 uur brak brand uit in een woning in een appartementencomplex. De 23-jarige bewoner werd met ernstige verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Alle andere bewoners van het complex werden geëvacueerd en bleven ongedeerd. De brandweer rukte met acht voertuigen en 35 hulpverleners uit. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De omvang van de schade is nog niet vastgesteld.

