Leden Stichting Bovem ploegen akker aan de Winselweg in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Morgen worden in Vlagtwedde met historische trekkers veldjes geploegd.

Morgen gaan leden van Stichting Bovem met historische trekkers aan de Winselweg in Vlagtwedde op de akker van ca. 5 ha. van Marcus Wenning rond- en veldjes ploegen.

Aanvang 10.00 uur.

Stichting BOVEM staat voor Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines. De stichting is opgericht op 8 april 2009. Het doel is: Het bewaren en in stand houden van oude voertuigen en machines in de breedste zin van het woord. De stichting heeft ruim 100 leden (donateurs).

