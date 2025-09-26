Leden Stichting Bovem ploegen akker aan de Winselweg in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Morgen worden in Vlagtwedde met historische trekkers veldjes geploegd.
Morgen gaan leden van Stichting Bovem met historische trekkers aan de Winselweg in Vlagtwedde op de akker van ca. 5 ha. van Marcus Wenning rond- en veldjes ploegen.
Aanvang 10.00 uur.
Stichting BOVEM staat voor Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines. De stichting is opgericht op 8 april 2009. Het doel is: Het bewaren en in stand houden van oude voertuigen en machines in de breedste zin van het woord. De stichting heeft ruim 100 leden (donateurs).
Bron: Stichting Bovem
Catharina Glazenburg