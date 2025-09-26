Mysterieuze wandeling Betoverend Sellingen met honderden lichtjes

SELLINGEN – Wandelaars die wel van een beetje spanning en mysterie houden, kunnen op zaterdag 1 november hun hart ophalen aan de mysterieuze wandeling Betoverend Sellingen. De deelnemers wandelen ongeveer vijf kilometer over een route die sfeervol gemarkeerd is met honderden lichtjes.
Onderweg zijn er betoverende momenten, geïnspireerd door lokale volksverhalen en de magie van het landschap. Uiteraard is hierbij ook een rol weggelegd voor Heksje Hasje, de vriendelijke heks van de Hasseberg die haar rol als boegbeeld van Sellingen sinds kort weer helemaal nieuw leven heeft ingeblazen.
De organisatie van deze unieke avondwandeling is in handen van stichting Wandelen in Westerwolde in nauwe samenwerking met stichting Heksje Hasje. De wandelaars hebben keuze uit starttijden tussen 17.30 en 19.10 uur. Vertrek- en aankomstpunt is Herberg Sellingen aan de Dorpsstraat 37.
Aanmelden voor de mysterieuze wandeling Betoverend Sellingen kan nu via de website wandeleninwesterwolde.nl.
Bron: Ten Have Tekst
Catharina Glazenburg