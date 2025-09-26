Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 28 september zenden we een opname van zondag 24 augustus vanuit de protestantse gemeente in Vriescheloo uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Bellingwolde en Vriescheloo
Voorganger: ds. Nobbe
Schriftlezing: Genesis 28 vers 10-20 Joakkob in Bethel
Thema: “woar bist doe nou op stee Joakkob”
Medewerking: muziekgroep Joy
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 28 september uitgezonden en maandagavond 29 september om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs