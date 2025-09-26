Semsstraatkerk organiseert herfstfair

STADSKANAAL – De jaarlijkse herfstfair bij de Semsstraatkerk is dit jaar van 14.00 tot 17.00 uur op zaterdag 4 oktober.
Het is één en al gezelligheid! Er zijn aantrekkelijke kramen met uiteenlopende artikelen. Zo heeft Henk Schulte heeft zijn kraam gevuld met herfststukken.
Daarnaast verkopen ze kniepertjes en spekkendikken. En natuurlijk de overheerlijke Drentse Bollen en gevulde koeken van het Veenmuseum.
Ook worden er oude foto’s van Stadskanaal getoond.
Voor de kinderen is er een springkussen.
Kortom, breng een bezoekje aan deze sfeervolle fair!
Samen luiden we de herfst in!
De opbrengst is voor de restauratie van de kerktoren.
Bron: Stichting Vrienden Semsstraatkerk, Grieta Vosselman
Catharina Glazenburg