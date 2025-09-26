Staatsbosbeheer start boswerkzaamheden in Sellingen

SELLINGEN – Staatsbosbeheer start woensdag 1 oktober met werkzaamheden in de Sellingerbossen. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie maanden. Het doel is verjonging van het bos: door het dunnen van bomen ontstaat meer licht en ruimte, zodat jonge bomen kunnen groeien en bestaande bomen zich beter ontwikkelen. Bos blijft dus bos.
Zorgvuldig bosbeheer
Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben boswachters het gebied zorgvuldig geïnventariseerd. Daarbij is gekeken naar nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes. Ook tijdens de houtoogst houden de boswachters hier scherp toezicht. Staatsbosbeheer werkt volgens de regels van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.
Dunnen en blessen
Niet alle bomen worden geoogst. Bij het zogeheten dunnen worden geselecteerde bomen weggehaald om andere bomen meer groeikansen te geven. Bomen zijn gemarkeerd met gekleurde stippen: een blauwe stip betekent dat de boom blijft staan, een oranje stip dat hij wordt geveld.
Hollands hout
De bossen in Sellingen zijn multifunctioneel: ze bieden natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie, maar ook duurzame houtproductie. Het geoogste hout krijgt onder het label Hollands hout een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld in de bouw, als papier of biomassa. De opbrengsten vloeien volledig terug naar het beheer van de Nederlandse natuurgebieden. Zo zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen profiteren van duurzaam beheerde bossen.
Tijdelijke hinder voor recreanten
Tijdens de werkzaamheden blijven wandel- en fietspaden zoveel mogelijk toegankelijk. Voor de veiligheid wordt bezoekers gevraagd afstand te houden van de machines. Werkplekken zijn duidelijk aangegeven met linten en waarschuwingsborden.
