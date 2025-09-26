Vrijwilligers Markebeheer en Boermarke bevrijden het Stobke

ONSTWEDDE – Een grote groep vrijwilligers geven het historische heideveld op het Stobke de komende tijd meer licht en lucht.
Langs de zandlaan tussen Holte en Onstwedde ligt al vele eeuwen een heel fraai ‘maagdelijke’ stukje heide met een bijzonder reliëf. Helaas groeit het snel dicht door jonge opslag van o.a. eiken en Amerikaanse vogelkers.
De eigenaar – Staatsbosbeheer -heeft de vrijwilligers van de coöperatie Markebeheer en de stichting Boermarke Essen en Aa’s gevraagd om het heideveld een grote beurt te geven. Daar is de groep mannen uit de regio onlangs mee gestart en het werk gaat nog wel enkele weekenden door. Aldus gaat in een uniek en oud stukje natuur in centraal Westerwolde de heide de komende zomers weer paars stralen van ‘blijdschap’.
Bron/foto’s: Jan Willem Kok
Catharina Glazenburg