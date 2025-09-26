Zempo Oude Pekela biedt ‘weerbaarheidstraining’ aan

OUDE PEKELA – De omringende wereld wordt steeds ruwer, tijd om je daartegen te wapenen. Zempo, de judo en fitnessvereniging uit Oude Pekela biedt sinds enige tijd een ‘weerbaarheidstraining’ aan.
Vooral nu een ieder meer en meer een ongewild doelwit wordt van agressiviteit, biedt Zempo een ‘weerbaarheidstraining’ aan. Het doel is om sterker in je schoenen te staan. En wat mag wel en mag niet?
In de lessen ligt de nadruk op zelfvertrouwen, controle over je lichaam en omgaan met lastige situaties. Een veilige omgeving, waar je stap voor stap sterker wordt, fysiek en mentaal. De lessen worden gegeven door Robert en Theo, ervaren trainers in jiujitsu, systema en zelfverdediging. Voor dames vanaf 14 jaar. Toegankelijk voor iedereen, met of zonder ervaring. De trainingen zijn op donderdag van 20.00-21.00 uur. Kom eens kijken en meedoen.
Bron: Jakob Zwinderman
Catharina Glazenburg