Badeendjesrace sluit Boeskoolmarkt feestelijk af

TER APEL – Als klap op de vuurpijl organiseerde de brandweer Ter Apel aan het einde van de 34e Boeskoolmarkt in het kanaal aan de Hoofdstraat een spectaculaire badeendjesrace.
De start vond plaats bij het monument, waarna de 3.000 badeendjes richting de finish bij de voetgangersbrug ter hoogte van het Molenplein dreven. Vanmorgen werden op de markt de laatste lootjes voor de race verkocht, waarmee de belangstelling groot bleek.
Na afloop vond op het Molenplein de prijsuitreiking plaats. Er waren prachtige prijzen te winnen, waaronder een 75 inch televisie, geldprijzen, vleesprijzen en zelfs een wasmachine.
De opbrengst van de verloting komt ten goede aan de nieuwe inrichting van de kazerne van brandweer Ter Apel. Al in de avond waren de meeste prijzen opgehaald door de gelukkige winnaars.
Met de vrolijke badeendjesrace eindigde de Boeskoolmarkt dit jaar op feestelijke en succesvolle wijze.
Foto’s: Gerda Boeijing
Catharina Glazenburg