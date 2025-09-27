Burendag in de Molenhof Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op zaterdag 28 september werd in de Molenhof in Oude Pekela, samen met de Oekraïense gemeenschap die daar woont, Burendag gevierd. De dag werd rond 10.00 uur officieel geopend en stond geheel in het teken van ontmoeting en verbinding.
Een bijzonder moment was de presentatie van het kinderboek door schrijfster Olena Bulbenko, met ondersteuning van docente Agata die de vertaling verzorgde. Daarmee werd een brug geslagen tussen de Oekraïense bewoners en de bezoekers.
Daarnaast genoten jong en oud van een spectaculaire droogijs-presentatie, die veel verwondering en enthousiasme opriep. Ook traden verschillende Oekraïense kinderen en groepen op met traditionele dansen, wat voor een feestelijke sfeer zorgde en veel applaus opleverde.
Voor de inwendige mens werd ook gezorgd: iedereen kon genieten van een broodje hamburger, gesponsord door Jumbo Oude Pekela. Onder het genot van koffie, thee en een hapje was er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
De Burendag bracht bewoners en bezoekers dichter bij elkaar en liet zien hoe waardevol het is om samen te vieren en verhalen te delen.
Tekst: Freddy Stötefalk
Foto’s: Freddy Stötefalk en ingezonden
Catharina Glazenburg