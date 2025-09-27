Felix en Jacqueline Röben gaan volgend jaar genieten van hun welverdiende pensioen



WINSCHOTEN – Na 130 jaar een begrip in de regio ( en ver daarbuiten ) te zijn geweest is het dan bijna zover. Röben mode in Winschoten gaat stoppen. U kunt er nog eind december van dit jaar terecht voor een mega opheffingsuitverkoop van zowel nieuwe collectie als restanten.



De wens om met pensioen te gaan bestond al een tijdje en het lot bracht onverwacht de mogelijkheid om het pand met woning er boven te verkopen en zo de weg vrij te maken om samen met Fraser ( hun 6 jarige Dandie Dinmond terriër) naar Oostenrijk te gaan verhuizen. Ze gaan dan in het ouderlijk huis van Jacqueline, die in Linz opgroeide, wonen.



De eerste paar dagen van de opheffingsuitverkoop waren beredruk, niet alleen mensen die kwamen snuffelen en kopen, maar ook gelukwensen, bloemen, kaarten, van alles werd afgegeven om de Röbens een blijk van waardering te geven. Het bedrijf is voor veel mensen immers na zoveel jaar niet meer weg te denken uit de Rozenstad. Velen vragen zich af waar ze nu wel niet terecht kunnen. Want eerlijk is eerlijk, een bedrijf dat zich al 130 jaar staande weet te houden, ondanks de steeds veranderende vraag vanuit de markt, heeft zeker bestaansrecht.



Helaas houdt het bij de vierde generatie Röben met Felix op, er is niemand in de familie met de wens om iets in de mode te doen. Felix had dat wel, hij werkte al sinds jongs af aan mee in de zaak en nam het in 1987 over van zijn vader en oom, (de naam “Felix Röben”prijkt sinds 1995 trots op de gevel) die het weer overnamen van hun ouders enzovoorts. Dit alles begon al in 1895 met de, door hun eerdere inzet bij de schutterij genaturaliseerde, broers Johann Röben en Wilhelm Röben die beide vanuit Wehm (Pruisen) naar Nederland waren gekomen, eerst als kiepkerels werkten en later samen het bedrijf oprichtten. Hiermee was Gebroeders Röben, magazijn voor kleeding geboren. Eerst alleen heren en kinderen, pas veel later, in 1972 kwam de damesmode erbij toen Felix’ moeder Marlis “Lady Röben” opende.



De damesmode is al sinds 1998 omgedoopt tot Jacqueline Röben damesmode. De naam is echter niet het enige dat veranderde. De locatie verhuisde van een apart pand aan de Venne naar de Langestraatkant in het pand waar ook de herenmode huist. Ook gooide Jacqueline de collectie langzamerhand om, van de terlenka rokken van Lady naar de luxere, draagbare merken van bijv. Mart Visser, Tessa Koops, Goldbergh en Monari, Creenstone en Nü.



Ook Felix liet het niet bij het oude, hij zorgde voor de introductie van vrijetijdskleding in de zaak waar voornamelijk pakken en mantels werden gemaakt en verkocht en de kinderkleding werd afgestoten.

Hij vond dat hij met de tijd mee moest gaan en introduceerde stabiele, gewilde merken voor zowel jong als wat ouder. Tommy Hilfiger, Gant, Mac, Joop, MioTinto, John Miller en a Fish named Fred maken deel uit van een zeer gevarieerde collectie met voor elk wat wils.



Het maatwerk bleek toch vooral bij trouwpakken nog steeds erg gewild en daar wordt tot op de dag van vandaag een groot aandeel van de winkeluren in gestoken. Ook daarvoor kunt u tot eind december nog een afspraak maken, eventueel ook ’s avonds.



Waarvoor het pand uiteindelijk gebruikt gaat worden is niet bekend, wat we wel weten is dat het een plek is met vele jaren aan herinneringen voor jong en oud en velen zullen “hun” vaste kledingwinkel en

hun eigenaren ontzettend gaan missen.

Tekst en foto’s: Anita Meis

Catharina Glazenburg