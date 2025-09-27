Friends for ever: zanggroep uit Blijham bestaat 15 jaar

BLIJHAM – Vrijdagavond vierde Zanggroep Friends uit Blijham haar 15-jarig jubileum met een feestelijk concert in de protestantse kerk van het dorp. Het gemengde koor, opgericht op 14 januari 2010, telt inmiddels 42 leden en staat onder leiding van dirigent en pianist Meeuwes Peetsma.
Voorzitter Ton van Doorn opende de avond, waarna het koor een gevarieerd programma bracht. Het repertoire varieerde van licht klassiek en populair tot evergreens en liedjes in het Gronings. Een bijzonder moment was de uitvoering van Grönnen, geschreven door koorlid Piet Pijper. Daarnaast werden onder meer Standing By, Country Roads en Going Home gezongen. Het motto van de zanggroep klinkt door in hun lijflied: “Friends for ever”.
Gastoptreden was er van de bekende zangeres Paulien Muis, die samen met het koor én solo enkele nummers vertolkte. Paulien treedt vaker op in de regio, onder andere met het koor Boven Wotter uit Winschoten.
Zanggroep Friends is een vaste verschijning bij speciale gelegenheden, evenementen en concerten. In december treden zij regelmatig op als Dickens Koor met een sfeervol kerstrepertoire.
De groep repeteert elke donderdagmiddag in het SSV-gebouw in Blijham en blijft zich inzetten om muziek toegankelijk en verbindend te maken voor een breed publiek.
Foto’s: Jan Glazenburg, klik hier voor meer foto’s
Catharina Glazenburg