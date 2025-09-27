Inbraakgolf op Transportweg in Veendam: Drie bedrijven getroffen

VEENDAM – In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn drie bedrijven aan de Transportweg in Veendam slachtoffer geworden van een inbraak. Bij Car Cleaning Klein, Abu Therm BV en Keukenloods zijn de deuren geforceerd en is er toegang verschaft tot de panden.
Volgens betrokkenen is er sprake van aanzienlijke schade aan de ingangen van de bedrijven. Wat er precies is buitgemaakt, wordt nog onderzocht.
De politie is ingelicht en doet onderzoek naar de inbraken. Er wordt gekeken naar camerabeelden en mogelijke getuigenverklaringen. De getroffen bedrijven roepen inwoners op om zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien of informatie hebben over de daders.
Oproep aan getuigen Wie iets heeft gezien of weet wie verantwoordelijk is voor de inbraken, wordt verzocht dit te melden via:
Politie: 0900-8844
Anoniem: Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg