DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Vrijdag vond om 14:33 uur op de kruising van de Rütenbrocker Hauptstraße en de B408 een ongeval plaats. Een 34-jarige bestuurder van een VW Polo reed vanuit het centrum over de Rütenbrocker Hauptstraße en probeerde linksaf de B408 op te rijden, richting Nederland. Hij zag daarbij een 35-jarige bestuurder van een Opel over het hoofd, die voorrang had. De bestuurder van de VW Polo raakte bij de aanrijding lichtgewond. De schade bedraagt circa € 8.000,-.
Papenburg
Zaterdagnacht vond om 01:05 uur in een winkelaan de Splitting Rechts in Papenburg een inbraak plaats. Een nog onbekende dader verschafte zich via een achterdeur toegang tot het pand. De dader sloeg, vermoedelijk doordat het alarm afging, op de vlucht. De materiële schade wordt geschat op € 1.000,-.
Woensdag vond rond 14.00 uur in de Rheiderlandstraße, vlakbij de Bokeler Straße in Papenburg, een aanrijding plaats. Een auto botste tegen de buitenspiegel van een tegemoetkomende groene Dacia. Na de aanrijding reed de onbekende bestuurder door zonder acht te slaan op de schade van € 500,-.
De politie Papenburg verzoekt getuigen zich te melden via 04961/9260.
Meppen
Tussen vrijdag 12 september 12:00 uur en vrijdag 26 september 12:00 uur hebben tot nu toe onbekende daders zich toegang verschaft tot een windturbine aan de An der Beekestraat in Meppen. De daders hebben een koperkabel gestolen, die op een hoogte van circa 6 tot 8 meter werd doorgesneden. In totaal is circa 20 tot 30 meter kabel gestolen. De waarde van de gestolen goederen wordt geschat op € 20.000,-. De totale schade bedraagt circa € 85.000,- . Gisteren vond om 21:08 uur nog een inbraakpoging plaats bij dezelfde windturbine, maar deze mislukte. De politie Meppen verzoekt getuigen die ten tijde van het incident verdachte waarnemingen hebben gedaan in de omgeving van het windpark, te bellen naar 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg