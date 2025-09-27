Leo Boswijk 50 jaar EHBO-vrijwilliger

VEENDAM – Veendammer Leo Boswijk (78) en EHBO zijn al 50 jaar met elkaar verbonden. Vanwege dit heugelijke feit zette de EHBO-afdeling Veendam hem zaterdag tijdens een etentje in het zonnetje. Een aansteker met inscriptie en oorkonde mocht Leo in ontvangst nemen.
Begonnen als EHBO-er tijdens de Paardensport in de Veendammer Sorghvliethal. Daarna volgde de verhuizing naar de van der Valk hallen in Zuidbroek, en Leo verhuisde gewoon mee. En het Parkstad concours in Borgerswold kwam daarbij, die Leo ook alle edities meedraaide.
Het is wel eens voorgekomen dat hij zijn vakantie een week uitgesteld heeft om enkel aanwezig te zijn bij de plaatselijke evenementen.
Waarom ik mijn vakantie ervoor uitstelde? `omdat het altijd leuk en gezellig is, en door de jaren heen heb je zoveel contacten opgedaan, ja daar zet ik mijn vakantie graag een week voor opzij om erbij aanwezig te zijn`. Ook heeft Leo door de jaren heen vertrouwen opgebouwd, Als arts Henk Veentjer een melding van Boswijk binnenkreeg, dan wist hij ook dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.
Ook bij de jaarlijkse Avondwandelvierdaagse Veendam is Boswijk een bekend gezicht, niet op de voorgrond, maar zeker aanwezig.
Meindert Meijer oud-voorzitter van het toentertijd bekende Parkstad Concours Hippique is vol lof, werkelijk één telefoontje naar Leo en hij regelde alles binnen zijn vakgebied, zoals meerdere inzet van EHBO, aanrijroute hulpdiensten, arts, enz.`. `Superkerel`.
Op de vraag aan Leo wanneer hij stopt ? Dat weet ik toch niet grapt Leo.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg