Open Dag bij Zempo op 4 oktober

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 27 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT MINDER ZON | NAUWELIJKS REGEN

Het begin is vandaag nogal bewolkt maar in de loop van de dag zal de zon toch af en toe gaan doorbreken. En dat gaat later vandaag een beetje af-en-aan, maar er is vanmiddag gemiddeld iets minder zon dan gisteren. De temperatuur stijgt langzaam tot rond 17 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot oost, windkracht 2 tot 3.

Vannacht zullen er in de opklaringen die er zijn mist ontstaan, en ook morgenochtend is er kans op mist. Want ook morgen is een rustige dag met ‘s middags windkracht 2 tot en een paar mooie zonnige perioden. Minimumtemperatuur vannacht rond 9 graden, maximum morgen tot 19 graden aan toe.

Ook maandagochtend is er kans op mist maar ook maandag zijn er zonnige perioden en ook dan is het zacht met middagtemperaturen rond 18 graden. Na maandag is het iets minder zacht en dinsdag is er kans op wat regen of motregen, daarna is het tot laat in de week weer droog.