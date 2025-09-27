Open Dag bij Zempo op 4 oktober

OUDE PEKELA – Op zaterdag 4 oktober van 09.00 tot 12.00 uur organiseert Zempo, judo- en fitnessclub in Oude Pekela, een open dag.
De gehele ochtend kunnen leden en niet leden komen voor meer informatie. Vraag vrienden of kennissen of ze interesse hebben. Het vitaliteit project is vooral voor mensen die lange tijd niet hebben gesport, wellicht voedingsadviezen willen enz. Alles kan, niets hoeft.
Het programma:
09.00 uur Demo les voor het project vitaliteit, vitaal de toekomst in
10.00 uur Demo les bodypump
11.00 uur Judo demonstratie/Fitness voor de jongere jeugd/Spinning les
Laat je informeren over het project kanker en vitaliteit die ze z.s.m. willen opstarten, bestemd voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en partners van kankerpatiënten. Tevens is Zempo bezig om op het buitenterrein een bootcamp te ontwikkelen, waar ook het zeer populaire fitnesonderdeel zoals Hyrox gaat wordt gegeven. Ze kunnen jullie over de status informeren.
Ook gewoon gezellig langskomen is een uitstekende optie. Er is koffie/ thee en cake.
Vanaf 1 november zal het sportcentrum geopend zijn van 09.00 uur tot 21.00 uur. In de ochtend zal er iemand van Zempo aanwezig zijn, vanaf 12.00 uur zal dat niet het geval zijn.
Kom langs met familie, vrienden en kennissen.
Bron: Jakob Zwinderman
Catharina Glazenburg