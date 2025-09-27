Ter Apel viert 34e Boeskoolmarkt met nieuwigheden en tradities

TER APEL – Vandaag vond in Ter Apel voor de 34e keer de Boeskoolmarkt plaats. De markt, die ieder jaar weer veel bezoekers trekt, kende dit keer enkele vernieuwingen naast de vertrouwde onderdelen.
Nieuw was de verenigingsmarkt, waar lokale clubs en verenigingen de gelegenheid kregen om zich te presenteren aan het publiek. Daarnaast was er voor het eerst een Boeskoolrommelmarkt, waar iedereen – ondernemer of particulier – zijn koopwaren mocht aanbieden.
Zoals de naam al doet vermoeden, stond de koolverkoop ook dit jaar weer centraal. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel: de nieuwbouw van het materialenhok van scoutinggroep Guy de Fontgalland uit Ter Apel. De scouts zelf verkochten de boeskolen op het Molenplein. Handelvereniging Mercurius verdubbelde het bedrag dat hiermee werd opgehaald. Naast kool verkochten de scouts ook wc-papier.
De officiële opening vond om 10.00 uur plaats met het traditionele kanonschot, verricht door wethouder Harm-Jan Kuper. Dit onder assistentie van de Bourtanger Schutters.
Het publiek genoot van een gevarieerd programma. Zo presenteerde badmintonvereniging Pegasus zich op de markt en organiseerde Expert Telkamp een ludieke actie: drie deelnemers moesten zeven uur lang op een wasmachine zitten. Dat lukte hen alle drie, waardoor ze elk een wasmachine mee naar huis kregen.
Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers zorgde voor spektakel met een rad van fortuin, goed gevuld met prijzen dankzij lokale ondernemers. Ook hun eigen merchandise vond gretig aftrek.
Verder was er muziek, brandweerdemonstraties, schminken voor kinderen en bakte Onstwedder Gaarv’n weer hun traditionele broden. Het weer werkte goed mee: het bleef de hele dag droog, wat zorgde voor een gezellige drukte in het centrum van Ter Apel.
Foto’s: Gerda Boeijing
Catharina Glazenburg