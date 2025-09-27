Terug in de tijd: veldjes ploegen met oldtimer trekkers in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag werd er in Vlagtwedde volop gewerkt met historische trekkers. Leden van Stichting BOVEM (Bourtange Oude Voertuigen en Machines) ploegden met hun oude machines op een akker aan de Winselweg.
Op het land van Marcus Wenning, een perceel van zo’n vijf hectare, werd op traditionele wijze geploegd. Er werden zowel veldjes geploegd als rondgeploegd. Ruim vijftien leden deden mee en lieten zien dat de historische trekkers nog altijd prima dienst kunnen doen.
Stichting BOVEM werd opgericht op 8 april 2009 en telt inmiddels meer dan honderd leden en donateurs. Het doel van de stichting is het bewaren en in stand houden van oude voertuigen en machines in de breedste zin van het woord. Met activiteiten als deze laten de leden zien dat de landbouwgeschiedenis in Westerwolde levend wordt gehouden.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg