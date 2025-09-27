Veendammer aangehouden voor bezit drugs en wapens en rijden onder invloed

WINSCHOTEN – In Winschoten is een 19 jarige Veendammer aangehouden voor drugshandel, bezit van drugs, verboden wapenbezit en rijden onder invloed van verdovende middelen.
Op vrijdag 26 september is een 19-jarige inwoner van Veendam aangehouden in Winschoten op verdenking van handel in harddrugs, bezit van hard- en softdrugs en het rijden onder invloed van drugs. Tijdens een voertuigcontrole op de St. Vitusholt troffen agenten meerdere soorten drugs aan, waaronder vermoedelijk cocaïne, ketamine en hennep. Daarnaast werden messen en een geldbedrag aangetroffen.
Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte werden onder andere munitie, meerdere zakjes harddrugs, messen, pepperspray, een bivakmuts en verpakkingsmateriaal ten behoeve van drugs gevonden.
Bron: Politie Oldambt
Catharina Glazenburg