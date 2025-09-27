Westerwolde voor tweede competitieduel op bezoek bij Gieterveen

VLAGTWEDDE, GIETERVEEN – Na een gedegen openingswedstrijd in de competitie 2025 / 2026 in eigen huis tegen Muntendam, gaat Westerwolde komende zondagmiddag 28 september op bezoek bij Gieterveen.
Door de 3 – 1 overwinning van vorige week zondag zullen de mannen van trainer Mark Kruize vast en zeker het nodige vertrouwen hebben getankt om ook in het tweede duel van deze competitie wederom tot een positief resultaat te komen. Maar evenals in het vorig seizoen zal het geen gemakkelijke opgave zijn Gieterveen aan de zegekar te binden. Thuis werd er toen een nipte 3 – 2 overwinning geboekt en in Gieterveen kwamen de Vlagtwedders destijds niet verder dan een 1 – 1 gelijkspel.
Gieterveen, al voor het vijfde jaar op rij onder leiding van trainer Jos Kuiper, speelde in hun eerste wedstrijd met 3 – 3 gelijk tegen Drieborg. Ook zij verstaan dus de kunst van doelpunten maken, maar zullen gelet op de uitslag van vorige week, op defensief gebied ook wel eens een steekje laten vallen. Na de eerste competitieronde staan Westerwolde en Gieterveen respectievelijk derde en zesde op de ranglijst.
Kortom, het belooft in dit prille seizoen weer een aantrekkelijk duel te worden tussen Gieterveen en Westerwolde. En mocht Westerwolde de punten mee kunnen nemen uit het Drentse land, dan kan er van hun kant van een prima competitiestart worden gesproken.
Scheidsrechter bij Gieterveen – Westerwolde is dhr. J. van der Weide De wedstrijd op sportpark De Hoogkaamp aan de Bonnerveen 7 in Gieterveen begint om 14.00 uur. Ook nu is er weer de hoop dat veel supporters van Westerwolde zullen afreizen naar Gieterveen om aldaar de roodwitten door hun aanwezigheid weer de nodige steun te bieden.
Bron: HJ Pleiter
Catharina Glazenburg