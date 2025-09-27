Wielervereniging Stormvogels 90 jaar

VEENDAM – Zaterdagmiddag werd er in de Wielerhome van Wielervereniging Stormvogels Veendam op bescheiden wijze bij een matige opkomst het 90-jarig bestaan van de vereniging gevierd.
Leden, vrijwilligers en sponsoren, waren hiervoor uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten. Als gastspreker was Thijs Rondhuis van Courage Events aanwezig, die naar de vereniging de toezegging deed om binnen drie jaar een Nederlands Kampioenschap naar de Parkstad te halen.
Onder de aanwezigen waren o.a. de “Stormvogels” Luit Ottema, Jan van Dam, Joop Scholtens, Jos de Boer, en Gerrie Heeringa. Heeringa die van 1965 tot 1973 als Nieuweling en daarna als Amateur wielrenner maar liefst 35 overwinningen op zijn naam schreef. Heeringa kreeg toen zelfs een Profcarrière aangeboden, maar die ambitie heb ik nooit gehad, aldus de inmiddels 76-jarige Heeringa die koos voor een maatschappelijke baan.
Via zijn jaarlijkse donatie blijft Heeringa door verbondenheid en dankbaarheid de wielervereniging trouw. De Wielervereniging kent momenteel een bestand van 185 leden waaronder 45 jeugd actief is. Over 10 jaar hopen we het eeuwfeest te vieren, aldus de voorzitter in haar toespraak.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg