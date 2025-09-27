Winschoten200 viert geschiedenis met bijzondere Oldtimer Show

WINSCHOTEN – Vanmiddag stond Winschoten in het teken van een bijzonder evenement in het kader van Winschoten200: de Oldtimer Show. Met een bont gezelschap van klassieke auto’s en maar liefst twintig historische brandweeroldtimers werd de binnenstad omgetoverd tot een nostalgisch decor.
Het programma begon om 13.00 uur met het verzamelen van de voertuigen achter Cultuurhuis De Klinker. Om 14.00 uur startte de parade door de Langestraat, in groepen van tien oldtimers. Tussen 15.00 en 16.00 uur konden bezoekers de voertuigen van dichtbij bewonderen op het Marktplein. Daar eindigde om 16.00 uur de show.
In totaal namen dertig oldtimers en twintig brandweeroldtimers deel aan de parade en de show. De brandweerwagens kwamen zowel uit Groningen, Drenthe als uit Noordwest-Duitsland. Daarmee sloeg het evenement letterlijk de brug tussen de twee regio’s, binnen het Interreg DE-NL verband.
Het deelnemersveld was zeer gevarieerd. Zo waren er onder meer een Citroën C4 Rosalie uit 1928, een Mercedes 170 VA uit begin jaren vijftig, een Austin 8 Saloon uit 1939 en een Austin 8AP military tourer uit 1940 te bewonderen. Ook een Heinkel Trojan uit 1963, een Toyota Celica uit 1977 en meerdere iconische Citroën 2CV’s en Volkswagen Kevers trokken veel bekijks.
De grote variatie aan klassiekers, samen met de indrukwekkende brandweeroldtimers, zorgde voor een uniek schouwspel in de binnenstad. Veel publiek kwam op de been om dit bijzondere evenement mee te maken.
De Oldtimer Show bleek niet alleen een feest van nostalgie en techniek, maar ook een prachtig voorbeeld van hoe cultuur, historie en grensoverschrijdende samenwerking elkaar versterken. Winschoten200 kreeg er met dit evenement een onvergetelijk hoogtepunt bij.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s
Catharina Glazenburg