Workshop Yoga en Aroma in Ter Apel

Foto ingezonden door Charlotte Niewöhner
- CG - Westerwolde

TER APEL – Carin, Diana en Charlotte organiseren op 23 oktober de workshop Yoga en Aroma.

De workshop is bij Buitengoed Het Achterdiep, aan de Kloosterveenweg 168 in Ter Apel en is van 13.30 tot 16.30 uur.

De workshop bestaat uit:

Yoga en ontspannen op de stoel

Uitleg over planten voor kruidenthee

Zelf een luchtverfrisser maken en thee drinken met iets lekkers er bij

Carin Bergman – Meer met Yoga

Diana Henneman – Buitenplaats Het Achterdiep

Charlotte Niewöhner – Zevenmeers Zeven

Voor meer info zie onderstaande flyer.

Bron: Charlotte Niewöhner

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.