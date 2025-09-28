ABBA Tribute terug in Parkzicht Veendam

VEENDAM – Na het enorme succes van vorig jaar keert ABBA Tribute terug naar Parkzicht in Veendam. In 2024 zorgde de show voor een volledig uitverkochte zaal en ook dit jaar belooft het een spetterend optreden te worden.
Op zaterdag 8 november 2025 staan de grootste hits van ABBA opnieuw centraal. Denk aan klassiekers als Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo. Een avond vol herkenning, dans en meezingen voor jong en oud.
- Zaal open: 20:30 uur
- Aanvang show: 21:00 uur
- Locatie: Parkzicht, Veendam
Bron: Abba-tribute
Catharina Glazenburg