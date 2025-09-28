Afval gedumpt in het bos bij Jipsingboertange

JIPSINGBOERTANGE – In het bos bij Jipsingboertange is een grote berg afval gedumpt.
Twee dames die in het bos van Jipsingboertanges aan het wandelen waren troffen daar deze week een gigantische berg afval aan, waaronder: huisvuil, vaten, een koelkast en sloopafval. Het lag midden in het bos, pal naast voormalig Camping de Iembarg.
De gemeente Westerwolde en Staatsbosbeheer zijn inmiddels ingelicht. Volgens de melder is het al voor de tweede keer dit jaar dat daar afval is gedumpt.
Bron en foto’s: Sandra Rosien
Catharina Glazenburg