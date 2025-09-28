Burendag bij Dijkeneiland Zuid, Veendam

VEENDAM – Het was zaterdag 27 september Burendag en dat werd ook in Veendam gevierd.
In de nieuwe wijk Dijkeneiland Zuid ( Golflaan) was Burendag vorig jaar al kleinschalig opgezet. Nu de wijk bijna volledig volgebouwd is, was er veel animo vanuit de bewoners om hierbij aanwezig te zijn. Woordvoerster Linda van der Ende vertelde van te voren al dat het een leuke middag en avond zou worden, en dat de bewoners aldaar veel zin hadden elkaar te ontmoeten, en zo nader kennis met elkaar te maken.
Er waren voor de aanwezige kinderen springkussens en rond 17.00 uur ging men gezamenlijk aan een heerlijke BBQ. Gezellig troef in de Dijkeneiland.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg