Fit20 Winschoten opnieuw sponsor wintertennis LTC Oude Pekela

OUDE PEKELA – Nu de dagen korter worden en de avonden weer vroeg donker zijn, maakt LTC Oude Pekela zich op voor de jaarlijkse wintertenniscompetitie. Van eind september 2025 tot en met eind maart 2026 wordt er wekelijks op de dinsdagavond gespeeld op het park, waarbij spelers uit de regio elkaar treffen in een sportieve en gezellige sfeer.
Ook dit jaar kan de vereniging rekenen op de steun van Fit20 Winschoten, dat het sponsorcontract met een jaar heeft verlengd. Dankzij deze betrokkenheid blijft het mogelijk om de wintercompetitie goed te organiseren en een aantrekkelijk programma te bieden voor zowel deelnemers als toeschouwers.
De wintercompetitie is al jarenlang een vaste waarde binnen het aanbod van LTC Oude Pekela. Het geeft tennissers de kans om ook in de koudere maanden actief te blijven en in contact te komen met andere spelers uit de omgeving.
Met de verlengde samenwerking kijkt de vereniging uit naar opnieuw een sportief en competitief winterseizoen.
Bron: Lars Pinkster, LTC Oude Pekela
Catharina Glazenburg