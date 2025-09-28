Fotoreportage van de Ovalrace in Ter Apel

TER APEL – Vandaag stonden de finales van het Ovalracing seizoen 2025 op het programma. Dit waren de laatst serie wedstrijden uit een serie van zeven wedstrijddagen.
Naast de strijd in de zeven reguliere wedstrijden stonden er ook nog twee spectaculaire gastenklasses op het programma. De Saloon Stockcars gingen met zo’n twintig deelnemers, waaronder drie Britse coureurs, uitvechten wie de Dutch Open titel 2025 bij mocht schrijven. Daarnaast waren ook de Saloonstox voor de derde keer dit seizoen aanwezig. Zij streden om het NNO baankampioenschap 2025.
Voor meer informatie kijk op www.ovalracing-terapel.nl
Foto’s: Gerda Boeijing
Catharina Glazenburg