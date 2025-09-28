Foto’s van de bouw van de brug over de Eems bij Rhede

RHEDE – Aan de bouw van de nieuwe bruggen bij Rhede wordt nog steeds gewerkt.
De bruggen over de Eems en het overloopgebied bij Rhede verkeren in slechte conditie en worden vervangen. De brug over de Eems dateert van 1949; de brug over het overloopgebied uit 1964. Zes jaar geleden werden plannen gemaakt om beide bruggen in één keer te vervangen. De kosten werden toen geraamd op 21,2 miljoen euro.
Ruim een jaar geleden werd de bovenbouw van de Eemsbrug te geïnstalleerd Toen was voor de bouw van de nieuwe brug over het overloopgebied al 7.000 kuub beton gebruikt en zo’n 1.000 ton staal verwerkt. Met een lengte van 327 meter wordt het het langste bouwwerk in de regio. Na voltooiing van de nieuwe brugconstructie zal de aansluiting op de bestaande rijksweg 52 tot stand komen.
De bruggen moeten, als alles volgens planning verloopt, in 2026 gereed zijn. Daarna begint de ontmanteling van de twee huidige Eemsbruggen.
Hilvert Huizing maakte vandaag met zijn drone onderstaande beelden van de bouwwerkzaamheden.
Catharina Glazenburg