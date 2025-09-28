Foto’s van de bouw van de brug over de Eems bij Rhede

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 28 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEER | MORGEN LOKAAL EEN BUI

We hebben vandaag een rustige zondag want er is maar heel weinig wind en er is ook vrij veel zon. Soms komen er wel een paar wolkenvelden voorbij, maar vaak schijnt de zon en de temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum van 18 of zelfs 19 graden. Wat er aan wind is, waait vanmiddag meestal uit het zuidoosten tot oosten.

Morgen is het ook rustig maar dan is er soms veel bewolking en het kan in de middag en avond af en toe een beetje gaan regenen. Ondanks dat wordt het morgenmiddag nog 17 of 18 graden, de minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer 10 graden.

En die paar buitjes van morgen horen bij een zwak front wat tussen 2 hogedrukgebieden in ligt. Het ligt ook dinsdag boven onze omgeving en ook dan kan het voor wat lichte regen en veel bewolking zorgen. Maar verder is het tot aan het volgende weekend droog en stabiel weer, met mooie zonnige perioden. De middagtemperatuur zakt vanaf dinsdag terug naar 15 á 16 graden.