Fruit-Pers-Dag in Smeerling met De Sappers

SMEERLING – Veel mensen kwamen vandaag volgens afspraak met hun eigen oogst van appels en peren naar de fruitpersmachine in Smeerling. De machine gaat de oogst wassen, snijden en persen en dan kort pasteuriseren. Dit zorgt ervoor dat het sap nog minstens een jaar houdbaar blijft. Het wordt verpakt in de handige saptap. Lekkerder bestaat niet : je eigen sap !
Een compleet rondreizend fabriekje:
De pers is een schroefpers. Het fruit wordt door de schroef in een filter tot pulp gedrukt. Aan de buitenkant, om het filter heen, zit de vacuümpomp die het sap afvoert. Vanaf het moment van persen tot en met het vullen van de saptap komt het sap nauwelijks in contact met de buitenlucht. Daardoor verkleurt het een stuk minder, want zuurstof is de oorzaak van oxydatie. De werking van de vacuümpomp levert ook ruimte waarin bij het persen meer smaakstoffen uit pulp vrijkomen. Het sap wordt dus nóg lekkerder!
Je kunt bij de sappers terecht vanaf 75 kilo fruit. Om je een idee te geven: 6 grote of 8 kleine appels is ongeveer 1 kilo. Een klapkratje is ongeveer 12 tot 15 kilo en een flinke wasmand vol maakt 25 kilo. Het rendement is ongeveer 75%
Tevens was er een imker uit Vlagtwedde aanwezig die een honingproeverij had en veel informatie gaf over de vele soorten honing.
Tekst en foto’s: Anneke de Vries
