Ger Klein unaniem gekozen tot lijsttrekker van Gemeentebelangen Oldambt

OLDAMBT – Ger Klein is door de Algemene Vergadering van Gemeentebelangen Oldambt (GBO) unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Klein is sinds 2022 wethouder Financiën. Toen hij aantrad, kampte de gemeente nog met financiële problemen als gevolg van de in 2019 ingezette bezuinigingen. Samen met zijn collega’s heeft hij belangrijke stappen gezet richting financieel herstel en structurele stabiliteit.
Partijvoorzitter Chris de Raaf spreekt van een logische keuze: “Ger heeft zich bewezen als een verbindende kracht. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om onze koers voort te zetten richting een sterker Oldambt.”
Klein reageert met trots op het vertrouwen dat hij van de partij krijgt: “Ik zie het als een grote verantwoordelijkheid om opnieuw het lijsttrekkerschap op me te nemen. Samen met onze kandidaten en vrijwilligers wil ik me blijven inzetten voor een gemeente waar iedereen meetelt en gehoord wordt.”
De betrokkenheid bij GBO is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Steeds meer inwoners sluiten zich aan bij de lokale beweging, die zich bewust onafhankelijk van landelijke partijen positioneert. Verschillende nieuwe leden hebben zich inmiddels kandidaat gesteld voor de verkiezingen.
Meer informatie is te vinden op www.GBOldambt.nl.
Bron: Albert Kuiper, Gemeentebelangen Oldambt
Catharina Glazenburg