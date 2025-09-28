Interviews Ooggetuigen van de Gaswinning ook beschikbaar als podcast

GRONINGEN – Het geschiedenisproject Ooggetuigen van de Gaswinning verzamelt de persoonlijke verhalen van de inwoners en betrokkenen bij de gaswinning in Groningen. Om de verhalen voor een breder publiek toegankelijk te maken, zijn de verhalen nu ook als podcast te beluisteren.
Met deze stap komt de redactie van Diepduik Media tegemoet aan de wens van veel mensen. Met deze uitbreiding wil Ooggetuigen van de Gaswinning ervoor zorgen dat iedereen – of dat nu thuis, onderweg of op het werk is – kan luisteren naar de indringende, persoonlijke verhalen achter de gevolgen van de gaswinning in Groningen.
In de komende periode worden alle reeds opgenomen interviews als podcast beschikbaar gemaakt. De eerste vijftien gesprekken zijn inmiddels te beluisteren via de bekende podcast-apps. Nieuwe gesprekken worden daar vanzelfsprekend aan toegevoegd.
Het project Ooggetuigen van de Gaswinning legt de komende tijd de verhalen van minstens honderd betrokkenen vast op video. Daarmee wordt op een unieke manier de recente geschiedenis verteld door de persoonlijke ervaringen van inwoners, bestuurders en andere direct betrokkenen bij de gaswinning. Hoewel de afgelopen jaren al veel verhalen zijn verzameld, worden de getuigenissen nu voor het eerst systematisch en op wetenschappelijke wijze gedocumenteerd. Zo ontstaat een waardevolle en duurzame bron voor zowel onderzoekers als toekomstige generaties.
De interviews en meer informatie over het project vind je op ooggetuigenvandegaswinning.nl.
Bron: Erik Wijnholds (Diepduik Media), projectcoördinator Ooggetuigen van de Gaswinning
Catharina Glazenburg