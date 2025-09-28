DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vrijdagavond is rond 21:49 uur op de Eschstraße in Meppen een geparkeerde VW Passat aangereden. De schade wordt op 1.500 euro geschat. De politie Meppen verzoekt getuigen te bellen naar 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg