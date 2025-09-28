Open Tuin & Boerderij dag bij familie Laarman groot succes

WILDERVANK – De vandaag gehouden Tuin & Boerderij dag bij de familie Laarman was een groot succes.
De familie Laarman heeft een gemengd agrarisch bedrijf in Wildervank, dat bestaat uit aardappel-, bieten- en maisteelt, met daarnaast een veestapel van ruim 70 koeien. Gerrit Jan zijn passie is zijn boerenbedrijf en van Ina is dat haar prachtige tuin. Deze passies wilden ze graag delen door middel van een open dag.
De vele belangstellenden werden getrakteerd op gratis poffertjes, broodje hamburger en een ijsje en mochten een kijkje nemen in de stallen bij de koeien, de landbouwmachines bewonderen alsmede de vele soorten planten in de tuin. Ook voor de kinderen waren er diverse leuke activiteiten. Ieder was dan ook vol lof over deze open dag.
Diverse kraampjes zorgden voor een gezellige sfeer met leuke en heerlijke producten van o.a. Lunchcafé Mokka’s, Koffie en wat lekkers, Bij de Boerin diverse boerenproducten, Door Kirsten, Mamastee loek de beer en schminken, Imker Raymon Panneman met honing, Recycle Rooms kraam, Begeman’s totaalcatering poffertjes en ijs, Manege lipiza met pony’s en Boswijk/Goossens met uien en eieren. Daarnaast ontving de familie Laarman medewerking en sponsoring van heel veel bedrijven.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg