Volle bak gezelligheid bij derde editie Vroug Thuus Festival in Ter Apel

TER APEL – Voor de derde keer op rij kleurde Camping Moekesgat zaterdagmiddag en -avond om tot festivalterrein. Het Vroug Thuus Festival trok van 16.00 tot 22.00 uur vele bezoekers, die op drie verschillende podia konden genieten van een gevarieerde line-up.
Op het Typisch Deiman plein trapte de Ter Apeler band Fath af met opzwepende Ierse folk. Daarna volgden optredens van zanger en liedjesschrijver Erwin de Vries, de formatie Just Us en Covers & Cake.
Aan het water, op het BeVo/Veenstra strand, zorgden DJ Kevin en Davey van der Sluis voor relaxte loungemuziek. Met de voeten in het zand en een hapje en drankje vanaf het foodplein konden bezoekers hier heerlijk ontspannen.
Het grootste podium, het TSV/Tabak Stee, werd geopend door DJ Lars. Vervolgens maakte Sven Versteeg indruk met zijn eigen nummers én zijn bekende hit Blikkendag. De populaire Groningse band Vangrail trad zelfs twee keer op en wist het publiek mee te nemen langs grote hits van Queen tot Hazes en van The Weeknd tot ABBA.
Het bleef de hele dag droog, de sfeer was uitstekend en het festival deed zijn naam eer aan: iedereen kon rond 22.00 uur weer vroug thuus zijn.
De foto’s zijn gemaakt door André Dümmer.
Catharina Glazenburg